Aslan Alanya’da

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Alanya Oba Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. 84 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alan G.Saray zorlu deplasmanda kazanarak avantajını korumak istiyor. Bugünkü randevuda Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında yabancı hakem olacak. Galatasaray'ın 32 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç, cezası nedeniyle kadroda olmayacak. Devre arasında Nottingham Forest'tan transfer edilen Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier, görev alması durumunda ilk maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 19 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.