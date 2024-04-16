Galatasaray 4 köşe

Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. 19'da Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yardımcı hakeme itirazları sonrası maçın hakemi Cihan Aydın tarafından kırmızı kartla saha kenarından gönderildi. 25'te Kerem Demirbay'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Abdülkerim kafayla topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Cihan Aydın, bu futbolcunun Balkovec'e faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz kıldı. 34'te Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ortasında araya giren Nelsson'un müdahalesinde top az farkla kornere gitti. 41. dakikada Mertens'in ceza sahası sağ çaprazından ayağının dışıyla yaptığı kesme vuruşta top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. İlk yarı golsüz sona erdi.

2. YARIDA GOL ERKEN GELDİ

İkinci yarının başında baskılı oynayan sarı-kırmızılı ekip golü de erken buldu. 54'te Efecan rakibi Abdülkerim'den sıyrıldığı anda yerde kaldı. Devam eden pozisyonda Oğuz'un şutu Muslera'da kaldı. 1 dakika sonra Galatasaray atağında uzun gönderilen topa Mertens dokunamadı. 56'da Galatasaray öne geçti. Sol kanatta topu alan Barış Alper'in rakibinden sıyrılıp çektiği sert şut köşeden ağlarla buluştu: 0-1. 57'de Mertens'in ortasına arka direkte Kerem Demirbay'ın kafa vuruşunu kaleci kurtardı. Dönen topa kale önünde Barış Alper'in şutu savunmaya çarpıp kornere gitti. 61'de Galatasaray'ı rahatlatan gol geldi. Sağ kanatta Mertens'in pasıyla topla buluşan Hakim Ziyech, topu soluna çekip uzak direğe şutunu gönderdi ve köşeden ağlarla buluşturdu: 0-2. 72'de Köhn'den aldığı pasla ceza sahasında topla buluşan Barış Alper uzak direğe şutunu çekti ve ilk gole benzer bir şekilde topu ağlara gönderdi: 0-3. 84'te Kaan Ayhan'ın sağ kanattan yerden ortasına kale önünde Icardi dokundu ve skor 0-4 oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maçı farklı kazanan sarı-kırmızılılar liderliği geri aldı.

BURUK İLK İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekilmesiyle 3-0 hükmen kazandıkları mücadelenin ilk 11'inde görevlendirdiği Kaan Ayhan ile Berkan Kutlu'yu yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Aurier ile Kerem Demirbay'ı oynattı

BARIŞ ALPER'İN REKOR GECESİ

DÜN attığı 2 golle maçın yıldızı olan Barış Alper Yılmaz, kendi rekorlarını da geliştirdi. Maça sağ kanatta başlayıp ikinci yarıda Kerem Aktürkoğlu'nun çıkmasıyla sol kanada geçen milli yıldız, ilk kez bir maçta 2 gol kaydetti. 23 yaşındaki oyuncu, gol sayısını da 5'e yükselterek 4 gol attığı geçtiğimiz sezonu da geride bırakmış oldu.

AURİER İLK MAÇINA ÇIKTI

Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde Nottingham Forest'tan transfer ettiği Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier, Corendon Alanyaspor karşılaşmasında ilk maçına çıktı. Ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Aurier, 1,5 ay yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

27. KEZ DİREĞE TAKILDI

GALATASARAYLI futbolcular, bu sezon Süper Lig'de 27. kez topu direğe nişanladı. Maçın 41. dakikasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mertens, sağ ayağının dışıyla şık bir şut çıkardı. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Bu şutla Galatasaraylı futbolcuların bu sezon ligde 27. kez direğe takıldı. Mertens de 6 kez ile ligin zirvesinde yer aldı.