Rekorlarla zirvede

Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray rekorlarla şampiyonluğa koşuyor. Ligde üst üste 13. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, yenilmezlik serisini de 20 maça yükseltti. Sarı-kırmızılılar, kendisine ait olan 14 maçlık galibiyet serisini egale etmeye bir adım daha yaklaşırken teknik direktör Okan Buruk da tarihe geçti. 50 yaşındaki çalıştırıcı 20 maçlık yenilmezlik serisi ile Galatasaray'ın başında ligde 20 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan dördüncü Türk teknik direktör oldu. Galatasaray'da daha önce Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Gündüz Kılıç bu başarıyı yaşamıştı.

GÖZÜ YENİ REKORDA

Fernando Muslera da kendisine ait olan Galatasaray'da bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu egale etti. Muslera, kalan haftalarda bir maçta daha gol yemezse rekorunu 17 maça çıkaracak. Galatasaray 87 puanla son 6 haftaya Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girerken tüm maçlarını kazanıp 105 puanla yeni bir şampiyonluk rekoru kırmak istiyor. Bu anlamda rekor 1988-89 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'ye ait.

ICARDI'NİN ÖNCELİĞİ ŞAMPİYONLUK

GOL krallığında Fenerbahçeli Edin Dzeko (20) ile çekişen ve Alanya maçında attığı golle toplam 19 golle ikinci sıradaki yerini koruyan Arjantinli Mauro Icardi, "En iyi sezonlarımdan bir tanesi ama yüzde yüzümü gösteremedim. Elimden geldiğince takım için orada olmaya çalıştım. Gol krallığı tabii ki istediğim bir şey ama Galatasaray'ın şampiyon olması öncelik" ifadelerini kullandı.