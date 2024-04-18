Aslan’da rota Preciado

Galatasaray devre arasında kadrosuna kattığı Serge Aurier'den umduğunu bulamadı. Sarı-kırmızılılar, Fildişili oyuncu için kararını verdi. Galatasaray, sezon bitiminde tecrübeli oyuncu Aurier ile yolları ayırma kararı aldı. Sağ bek için arayışlarını sürdüren Galatasaray Aurier'in alternatifini Çekya'da buldu.

BİR SÜREDİR TAKİP EDİLİYOR

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezonda sağ bek için Sparta Prag forması giyen 26 yaşındaki oyuncu Gabriel Preciado'yu kadrosuna katmayı düşünüyor. Galatasaray scoutları, uzun süredir Ekvadorlu oyuncuyu takip ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Sparta Prag'ın Galatasaray'a karşı oynadığı maçta çok iyi performans sergileyen Preciado'nun devamlılığını ve istikrarını merak ederken, bundan emin olunulması halinde transfer gerçekleştirilecek. Bu sezon Prag ile 23 maça çıkan Preciado, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.