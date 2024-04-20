Aslan’dan imza şov

Galatasaray Kulübü, futbolcuları Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile sözleşme uzattı. RAMS Park Stadyumu'nda imza töreninde futbolcuların yanı sıra Başkan Dursun Özbek ile G.Saray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da yer aldı.

Galatasaray'a ilk transfer olduğunda Fenerbahçe ile de anılan Abdülkerim Bardakcı için konuşan Dursun Özbek, ezeli rakiplerine göndermede bulunarak, "Abdülkerim ilk transfer olduğu dönemde hatırlıyor musun, birilerinin burun kıvırdığı aslan kardeşim. Biz senden hiç şüphe etmedik, sen de performansınla birçok kişiyi pişman ettin" yorumunda bulundu.