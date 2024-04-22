Galatasaray tam gaz

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, sahasında konuk ettiği Pendikspor'u 4-1 yenerek zirvedeki avantajını sürdürdü. Maça Aslan tutuk başladı. 35'te Galatasaray 1-0 öne geçti. Bu dakikada Mertens'in geriye çıkardığı topa ceza alanı dışında müthiş vuran Icardi takımını 1-0 öne geçirdi. 40'ta Ziyech'in sol taraftan kullandığı kornerde, Abdülkerim Bardakcı altıpas çizgisi üzerinde kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İKİNCİ YARIDA ETKİLİYDİ

50'de Mauro Icardi kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Barış Alper'e pasını çıkardı. Barış Alper bomboş pozisyonda topu auta attı. 76'da Icardi, Barış Alper'in ortasında topu kafayla boş kaleye gönderemedi. 78'de uzun taç atışında Berkan Kutlu, yanındaki Mertens'i gördü. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla farkı üçe çıkardı: 3-0. 85'te Endri Çekici'nin ceza sahası içine ortasında arka direkte Alpaslan kafayı vurdu: 3-1. 90+3'te Vinicius karşı karşıya pozisyonda kaleci Erdem'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Kerem Aktürkoğlu penaltıyı kaçırırken, hakem oyuncuların ceza alanına girdiği gerekçesiyle atışı tekrarlattı. 906'da Kerem Aktürkoğlu bu kez ağları sarsarak maçın skorunu belirledi: 4-1.

KENDİ REKORUNU EGALE ETTİ

Galatasaray, Pendikspor galibiyetiyle Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste kazanma rekorunu tekrarladı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 13 maçını kazanırken dün Rams Park'ta 14. zaferine imza attı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan rekoru kırmıştı. Aslan, önümüzdeki hafta deplasmanda Adana Demirspor'u da yendiği takdirde üst üste 15. galibiyetini elde ederek yeni bir rekor kıracak.

BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray ile adım adım şampiyonluğa koşan teknik direktör Okan Buruk, dün Pendik karşısında kadroya ayar çekti. Genç çalıştırıcı geçen hafta Alanyaspor maçında 4-0'lık galibiyete rağmen bekleneni veremeyen Aurier ve Kerem Aktürkoğlu'nu dün kulübeye çekti. Buruk bu iki oyuncunun yerine savunmada Kaan, orta alanda da Hakim Ziyech'i on bire monte etti.