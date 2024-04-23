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Haberler Galatasaray Durdurulamıyor

Durdurulamıyor

Rekorları alt üst eden Okan Buruk yönetimindeki Aslan, ligde 14 karşılaşmadır puan kaybı yaşamıyor

HABER MERKEZİ
Durdurulamıyor

TRENDYOL Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Pendikspor ile oynadı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı. Sahasında son olarak 2022-2023 sezonunda Giresunspor'a 1-0 yenilen Aslan daha sonra oynadığı 34 lig mücadelesinde 32 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cim-Bom bu sezon ligde evinde oynadığı 17 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak dikkat çekiyor. Pendikspor karşılaşmasıyla Süper Lig'de üst üste 14. maçından galip ayrılan Aslan, kendisine ait galibiyet serisi rekorunu da egale etti.

KENDİ REKORUNU YAKALADI

Puanını 90 yapan sarı-kırmızılılar, F.Bahçe'nin önünde liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte Süper Lig'deki galibiyet serisini 14'e yükseltti. Aslan böylece geçtiğimiz sezon yaptığı ligde art arda kazanma rekorunu egale etti. Cimbom bu süreçte Kayseri, Trabzon, İstanbul, Gaziantep, Samsun, Başakşehir, Ankaragücü, Antalya, Beşiktaş, Ç.Rize, Kasımpaşa, Hatay, Alanya ve Pendik'i mağlup etti.

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