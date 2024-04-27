Galatasaray hata yapmadı

Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını yediye çıkardı. Sarı-kırmızılılar, galibiyet serisini de 15 maça çıkardı. Maça Adana Demir hızlı başladı. 1. dakikada Balotelli'nin pasında savunma arkasına hareketlenen Mendoza'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Muslera topu güçlükle kornere çeldi. 12'de Kaan Ayhan'ın pasında Kerem Demirbay'ın ceza yayının sağından sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü. 17'de Mertens'in pasında ceza sahasında sağında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunu kaleci Magomedaliyev gole izin vermedi.

MUSLERA DEVLEŞTİ

26'da Mendoza'nın vuruşunda seken topta ceza sahası dışında topla buluşan Balotelli'nin şutunu kaleci Muslera kornere çeldi. 53'te ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Ziyech rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı yerden sert vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

62'de Balotelli ceza sahası içinde vurdu, savunmadan seken topa Mendoza dokundu. Muslera topu çıkardı.

63'te Mendoza'nın ara pasında Yusuf Barasi karşı karşıya vurdu, kaleci Muslera harika çıkardı.

64'te Kerem Demirbay ceza sahası içinde rakibini geçtikten sonra vurdu, top ağlarla buluştu: 0-2.

90+1 Mertens'in harika pasında Icardi skoru belirledi: 0-3.

HARİKA SERİ

GALATASARAY, Adana Demirspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 15'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısında Sivasspor ile berabere kaldıktan sonra çıktığı 15 maçta da galip gelmeyi başardı.

Aslan, yenilmezliğini ise 22 maça çıkardı. Son olarak Hatayspor'a yenilen sarı-kırmızılılar, ardından çıktığı 22 maçta 2 beraberlik ve 20 galibiyet alarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı

BURUK'TAN AYNI KADRO

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, iç sahada Pendikspor'u farklı mağlup ettikleri maçın kadrosunda değişiklik yapmadı. Sarıkırmızılılar, Adana Demirspor karşısına Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Ziyech, Mertens ve Icardi 11'yle çıktı. Aslan'da tek eksik sakatlığı bulunan Wilfried Zaha oldu.

TARAFTARDAN MÜTHİŞ DESTEK

GALATASARAY taraftarları şampiyonluk mücadelesi veren takımlarını zorlu Adana Demirspor deplasmanında yalnız bırakmadı.

Kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-kırmızılılar, maç öncesi takımı çağırarak destek verdi. Galatasaraylı taraftarlar 90 dakika boyunca yaptıkları tezahürat ve tribün şovlarıyla takımlarını ateşledi.