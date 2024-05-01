Ziyech’e dev teklif

SÜPER Lig'de şampiyonluk yarışında avantajı eline geçiren Galatasaray'ın yıldız ismi Hakim Ziyech transferin gözdesi oldu. Son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Hakim Ziyech'e Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab talip oldu. Fransız basınında çıkan haberlere göre Al-Shabab, 31 yaşındaki Faslı kanata dev bir teklif yaptı. Haberin detaylarında Al- Shabab'ın Hakim Ziyech'e 2.5 yıl için 37.5 milyon euro net maaş önerdiği belirtildi. Al- Shabab yaz transfer döneminde de Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istemiş hatta sağlık kontrollerinden de geçirmişti. Ancak yıldız oyuncu sağlık testlerini geçemeyince transfer iptal oldu ve Ziyech Galatasaray'a geldi.

TAKIMDA KALABİLİR

BU sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle yalnızca 20 resmi maça çıkan Hakim Ziyech bu karşılaşmalarda 6 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı. Son haftalarda formunu yükselten yıldız oyuncunun önümüzdeki sezon da takımda kalma ihtimali gündemde.

MERTENS İLE 1 YIL DAHA

GALATASARAY, Faslı yıldız Hakim Ziyech'in yanı sıra sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı oyuncu Dries Mertens ile de sözleşme uzatmak istiyor. Taraftarın büyük takdirini kazanan Mertens bu sezon 47 maçta 8 gol atıp 15 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı. Sarı-kırmızılı yönetimin tecrübeli oyuncuya 1 yıllık uzatma teklifini sunduğu ve usta ismin de bu öneriye sıcak baktığı öğrenildi.