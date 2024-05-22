Fener motivasyonu

GEREK maç öncesi gerekse maç sonunda çıkan olaylar sebebiyle Fenerbahçe yönetimi ve futbolcularına tepki gösteren Galatasaray Kulübü, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunurken Okan Buruk'la öğrencilerinin, Konyaspor maçına bambaşka bir motivasyonla çıkacakları bildirildi. Antrenman, teknik-taktik çalışmaları ve ekstra idmanları bir kenara bırakan Buruk'la Erden Timur'un derbide başta Ali Koç ve Selahattin Baki olmak üzere Mert Hakan Yandaş, Oosterwolde gibi oyuncuların görüntülerini Florya koridorlarına asacakları bilgisi alındı.

'MAÇIN TAKTİĞİ, MESAİSİ YOK'

Ayrıca stat müdürüne yapılan saldırı, Başkan Koç'un Yazgan'a "Burada dayak yersin" tehditlerinin yanı sıra Selahattin Baki'nin ettiği iddia edilen küfürlerin videolarını soyunma odasına koyup, bütün futbolculara tek tek izletecekleri ifade edildi. Buruk'un, yıldız futbolculara "Fotoğrafları, görüntüleri, videoları izleyin ona göre hazırlanın, bu saatten sonra artık Konyaspor analizi bu maçın taktiği, mesaisi yok." sözlerini sarf ettiği belirtildi.

YUNUS AKGÜN GERİ DÖNÜYOR

Championship'te şampiyonluğa ulaşan Leicester City'de kiralık olarak top koşturan Yunus Akgün, İngiliz ekibinden ayrıldı. Milli futbolcu ayrılığı bizzat duyurdu. Yunus, Galatasaray'a geri dönecek. Yunus Akgün yaptığı paylaşımda, "Bana inandığınız, bana 90 dakika ayırdığınız, enerjim olduğunuz için teşekkür ederim. Kulüpteki herkese, antrenörlere, takım arkadaşlarıma, fizyoterapistlerime, en sonuncusuna kadar bana yardım eden, beni zorlayan ve beni daha iyi bir oyuncu yapan herkese teşekkür ederim. Başarılı bir yeni sezon diliyorum." ifadelerini kullandı. Akgün bu sezon Leicester City formasıyla 34 maçta 1.536 dakika forma giydi. 23 yaşındaki milli futbolcu bu maçlarda 2 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.