Galatasaray’a armağan olsun

G.SARAY'DA büyük bir farkla 3. kez başkan seçilen Dursun Özbek, önemli açıklamalarda bulundu. Son iki senede büyük işler başardıklarını belirten Özbek, "Sizlere 2 yıldır hizmet ediyoruz. Bu hizmetin karşılığını, güzelliğini sizlerin takdirine bıraktık. Geçen gün seçimde büyük bir teveccüh gösteren genel kuruluma ve sizlere teşekkür ediyorum. Önümüzde iki sene ve alınacak çok kupa var. Çünkü meydan artık boş değil. Süper Kupa'yı ve lig şampiyonluğunu bu sene kazandık" diye konuştu.

OKAN BURUK İMZALIYOR

Özbek, "İçinde zerrece leke olmayan, sadece alın teri olan bir kupa kazandık. Galatasaray öyle büyük bir camia ki... Yeter ki birbirimizi sevelim. Bizim bileğimizi kimse bükemez. Statta muazzam bir kutlama yaptık. Şimdi de kazandığımız kupaları derneğimize getirdik. Çünkü burası bizim doğduğumuz yer. Helal kupalar Galatasarayımıza armağan olsun" dedi. Özbek'in ilk hamlesi Okan Buruk ile sözleşme yenilemek olacak. Tecrübeli teknik adamla 2 yıllık yeni bir kontrat imzalanacak ve ücreti 50 milyon lira seviyesine yaklaşacak.

ICARDİ'YE İTALYA'DAN TALİP VAR

Galatasaray'ın son iki sezonda kazandığı şampiyonluklarda aslan payına sahip olan Mauro Icardi'ye İtalyan kulüpleri kanca attı. Icardi, kutlamalar sırasında yaptığı açıklamada sarıkırmızılılarda mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini belirtse de İtalyan basını yıldız golcünün Çizme'ye geri döneceğini iddia etti. İtalya'da sezonu şampiyonlukla kapatan ve Inter'in Arjantinli yıldızı listesine dahil ettiği ve teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. Bu sene umduğunu bulmayan Milan'ın ise Rafael Leao'ya gelen teklifler sonrası Icardi'yi gündemine aldığı gelen bilgiler arasında. İtalya'nın iki dev kulübünün önümüzdeki günlerde temsilcilerini İstanbul'a göndermesi bekleniyor. Öte yandan Serie A'nın yeni ekibi Como'nun da Icardi için maliyet araştırması yaptığı iddia edildi.