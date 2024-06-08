Buruk nikah tazeledi

SÜPER Lig'de son iki sezondur şampiyonluğu rakiplerine kaptırmayan Galatasaray, başarılı teknik direktörü Okan Buruk ile dün sözleşme yeniledi. RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Dursun Özbek ile katılan 50 yaşındaki teknik adam iki yıl daha Aslan'da kalırken sözleşme detayı belli oldu. Başkan Dursun Özbek, Buruk'un boş mukaveleye imza attığını açıkladı. Geçen sezon 20 milyon lira maaş alan teknik adamın ücretine zam yapıldı. Buruk ilk yıl için 110 milyon lira, ikinci sezon için de 140 milyon lira alacak.

'ACİL SAĞ BEK LAZIM'

"HEDEF 25. şampiyonluk, hedef 5. yıldız" diyen Buruk, "Başkanımız en iyisi için yetki verdi. Alabileceğimiz en iyi oyuncuları alacağız. Çok acil sağ bek alınacak. Orta sahaya transfer yapacağız. Hücum hattına destek olabilecek oyuncular düşünüyoruz. Taraftarları çok mutlu edecek transferler yapacağız" dedi.

"GÜNDOĞAN'I HERKES İSTER"

OKAN Buruk, Galatasaray'la ismi anılan Barcelona'nın yıldızı İlkay Gündoğan ile ilgili, "Herkes onu kadrosunda görmek ister. Ancak bir yıl daha kulübünde kalacağını duydum. Sacha Boey için herhangi bir görüşme olmadı. Batshuayi için de bir düşüncemiz yok" açıklaması yaptı.