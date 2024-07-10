Icardi-Wanda boşanıyor mu?

SÜREKLİ gündemde yer alan Mauro Icardi-Wanda Nara çiftiyle ilgili son ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Arjantin basınından öne sürülen iddialara göre Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı. Nara'nın yıldız futbolcuyu sosyal medyada takip etmeyi de bıraktığı görüldü. Arjantin basınındaki haberde Wanda Nara'nın Avukatı Ana Rosenfeld'in, "Wanda bu kararı uzun zamandır vermek istiyordu" ifadelerine yer verildi. İddiaya göre Nara, yıldız oyuncusunun tüm mülkleri kendisine bırakmasını da istiyor. İkili daha önce de kriz yaşamış ancak boşanmaktan vazgeçmişti.