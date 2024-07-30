Aslan’ın devler ligi planı

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, transfer döneminde sessiz kaldı. Taraftarların zaman zaman tepkisini çeken sarı-kırmızılı yönetim, kadrosunu Michy Batshuayi ve Elias Jelert transferleriyle güçlendirdi. Aslan'da sıra 8 numara bölgesine geldi. Galatasaraylı kurmaylar bu bölge için girişimlerini sürdürürken, zayıf bölgelere de transfer yapmayı düşünüyor. Ancak sarı-kırmızılılar bunun için acele etmeyecek. Galatasaray'ın, ağustos ayı içerisinde "fırsat transferleri" kovalayacağı öğrenildi.

PLAY-OFF MAÇI SONRASI

Sol bek, ön libero, kanat transferleri ve 10 numara için ortaya çıkacak şansları değerlendirmek isteyen Galatasaray'ın asıl hedefi ise 27 ya da 28 Ağustos'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçı. Eğer gruplara kalınırsa UEFA'dan gelecek rakamla "limit" açılacak. Bunun üzerine transferde gaza basılacak. 3-4 günlük süreç içerisinde kulüpleri tarafından dışarıda bırakılan genç yıldızların peşinde koşulacak. Özellikle kiralama formülü üzerinde durularak değerlendirmeler yapılacak.

GENÇ YILDIZ ARAYIŞI SÜRÜYOR

Bu aşamada sarı-kırmızılı takımın önceliği Dries Mertens'in bölgesi olan 10 numara pozisyonu. 37 yaşına giren Belçikalı yıldızın sırtındaki yükü alacak ve gerektiğinde de yedek kalmaktan rahatsız olmayacak genç bir yıldızı kadrosuna katmayı planlayan Aslan, hedeflerini de belirledi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a karşı kısa bir süre forma şansı bulan Manchester United'dan Hannibal Mejbri listedeki isimlerden biri. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Sevilla'da geçirmiş ancak orada da fazla forma şansı bulamamıştı. Bir diğer isim Monaco'dan Eliesse Ben Seghir. 19 yaşındaki Faslı oyuncu da takımında ilk 11'de oynamakta zorlanıyor. Arsenal'den Fabio Vieira ve Emile Smith Rowe da listede. Aslan'ın, İngiliz devinde forma bulmakta zorlanan iki isim için de zemin yoklayacağı öğrenildi.

GENÇ KALECİ JANKAT ADANASPOR'A KİRALANDI

ÖNÜMÜZDEKİ sezonun kadro yapılanmasını sürdüren Galatasaray, altyapısından yetişen 19 yaşındaki kalecisi Jankat Yılmaz'ın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a kiralandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladığımız akademi oyuncumuz Jankat Yılmaz, 2024- 2025 sezonu sonuna kadar Adanaspor'a kiralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.