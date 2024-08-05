SON şampiyon G.Saray'ın geçen sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş karşısındaki futbolu sarı-kırmızılılarda büyük hayal kırıklığı yarattı. Maçın henüz başında yenilen gol ve savunmada yapılan basit hatalar sonrası ağır eleştiri alan ekipte Okan Buruk-Wilfried Zaha gerilimi de müsabakaya damga vurdu. Buruk'un karşılaşma sonrası "10 kişi kalınca Zaha'yı yanıma çağırıp yeni dizilişi anlattım. Kaan'ın stopere, Barış'ın sağ beke geçmesini, 4-3-2 dizilmemizi söyledim. O oyunculara farklı bir şey söyledi. O yüzden Barış sağ beke geçemedi, Kerem stopere geçti. Oradaki karışıklığı düzeltmeye çalıştım. Bazen görev verdiğiniz oyuncular yanlış da anlayabiliyor. Çok hücumcu bir takımdık. Stoperimiz eksilince yeni dizilişi söyledim. Bu tam olarak iletilemedi. Onunla ilgili Kerem'i çağırıp konuştum. Bu arada da yediğimiz goller oldu." sözleri sonrası Zaha'nın Instagram hesabının profilini karartması kendisini eleştiren Okan Buruk'a yanıt olduğu şeklinde yorumlandı.

TÖRENE KATILMADI

MAURO Icardi'nin karşılaşma sonrası törene katılmaması dikkat çekerken oyuncunun stadı menajeri Elio Pino ile terk ettiği öğrenildi.

YENİ ADAY MOURA

NORWİCH City'den Brezilyalı yıldız Gabriel Sara'yı kadrosuna katan G.Saray, 5-0'lık yenilgi sonrası transferde kolları sıvadı. Sol bek transferi için harekete geçen sarı-kırmızılılar Famalicao forması giyen Francisco Moura için harekete geçti. Piyasa değeri 4 milyon Euro olan Portekizli sol beki kadrosuna katmak isteyen Aslan, transferi bu hafta içinde sonlandırmayı planlıyor. Cim Bom, Derrick Köhn'ün Beşiktaş karşısındaki performansı sebebiyle bu bölgeye bir önce bir an evvel takviye yapmak istiyor.