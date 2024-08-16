Galatasaray’dan N’koudou sürprizi

G.SARAY'IN transfer girişimleri ile ilgili dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların hedefindeki ismin Beşiktaş'ın eski oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou olduğu öne sürüldü. Geçen sezon Suudi Arabistan Ligi'nde Damac formasıyla giyen ve 15 gol, 5 asistle sezonun en iyi 11'ine seçilen 29 yaşındaki oyuncunun menajeriyle ilk temasın Cenk Ergün tarafından kurulduğu belirtildi.

WİLFRİED ZAHA BİLMECESİ

BU arada Leicester City ve C.Palace gibi kulüplerin gündeminde yer alan Aslan'ın 31 yaşındaki futbolcusu Wilfried Zaha'nın takımdaki geleceği bir türlü çözüme kavuşmadı. İngiliz ekiplerinden G.Saray'dan aldığı yıllık 8 milyon Euro'luk maaşı talep eden Zaha'nın bu ülkedeki vergi sistemi nedeniyle kazancının 50 oranında kesileceği öğrenildi. Zaha'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.