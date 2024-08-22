Galatasaray turu İstanbul’a bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys'a mağlup oldu: 3-2. 4. dakikada Young Boys öne geçti. Galatasaray'ın çıkarken kaptırdığı topu alan Ugrinic, pasını Monteiro'ya aktardı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Monteiro, kaleci Muslera ile karşı karşıya şutunu çekti. Uruguaylı file bekçisinin müdahalesi yetersiz kalınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 5'te Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda top az farkla auta çıktı. 44'te Mertens, sağdan kullandığı serbest vuruşta topu ön direğe gönderdi. Buraya hareketlenen Torreira'nın kafayla vurduğu topu kaleci Keller son anda kornere çeldi. 45+4'te Keller'in kullandığı autta Ganvoula'nın kafayla indirdiği top, ceza sahası içindeki Monteiro'da kaldı. Bu oyuncunun karşı karşıya şutunda top filelere gitti: 2-0.

ABDÜLKERİM KIZARDI

58'de Colley ceza sahasına girer girmez vurdu, top direkte patladı. 67'de Ziyech'in korner atışında Torreira arka direğe sektirdi, Batshuayi topu filelere gönderdi: 2-1. 72'de Nelsson'un uzun pasında Kerem indirdi, Batshuayi ceza yayının üstünden skora denge getirdi: 2-2. 84'te Males'in vuruşunda Abdülkerim topu çıkardı. Fakat VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi ve Abdülkerim'e kırmızı kart gösterdi. 86'da Ugrinic penaltıdan maçın skorunu belirledi: 3-2.

MUSLERA SAKATLANDI

Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys'a konuk olduğu maçta sakatlık şokuyla sarsıldı. Mücadelede ilk yarının son anında sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera rakibiyle çarpıştı. Sakatlık yaşayan tecrübeli kaleci ikinci yarının başında yerini Günay Güvenç'e bıraktı. Muslera'nın durumu İstanbul'a döndükten sonra çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Konyaspor müsabakasına göre Young Boys maçına kadroda iki değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam geçen seneden cezası olan Kaan Ayhan'ın yerine Elias Jelert'i ve Leo Dubois yerine de sakatlığı geçen Derrick Köhn'ü oynattı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ve Kaan Ayhan, geçen sene oynanan Sparta Prag maçında gördükleri kırmızı kart nedeniyle dün görev yapamadı. Cim-Bom'da Davinson Sanchez'de sakatlığı sebebiyle forma giyemedi.

TARAFTARLARDAN MÜTHİŞ DESTEK

Galatasaray'ı taraftarları zorlu Young Boys deplasmanında da yalnız bırakmadı. Türkiye'den giden vatandaşlarımızın yanı sıra İsviçre ve çevre ülkelerden gelen gurbetçilerimiz sarıkırmızılılara müthiş bir destek verdi. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Galatasaraylı taraftarlar, stadın diğer bölümlerinde de görüldü. Müsabaka öncesi görsel bir şölen sunan sarı-kırmızılılar, müsabaka boyunca da susmadan takımlarını destekledi.