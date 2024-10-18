Nelsson’a İtalya kancası

GALATASARAY'IN son 2 şampiyonluğunda savunmadaki rolüyle önemli pay sahibi olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson, Davinson Sanchez'in de gelişiyle birlikte son dönemde ilk 11'e girmekte zorlandı. Sezon başında Süper Kupa maçında yaptığı hata sonrası ligde ve Avrupa'da istediği kadar forma şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncuya İtalya'nın iki köklü kulübünün talip olduğu öğrenildi. Sezon başında da başarılı oyuncuyu radarına alan ancak yüksek bonservis nedeniyle geri adım atan Fiorentina'nın yeniden harekete geçtiği kaydedildi. Bir başka İtalyan devi Napoli de Nelsson için devrede. Savunmada aksayan ve takviye yapmayı planlayan iki kulübün de yakında teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi. Nelsson'un da takımdan ayrılmayı düşündüğü gelen bilgiler arasında.

İÇ TRANSFER HAMLESİ GELDİ

Öte yandan Galatasaray'da iç transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte kadrodaki oyuncuların sözleşmeleri konusunda da gelişme yaşandığı öğrenildi. G.Saray'ın, Barış Alper Yılmaz başta olmak üzere Yunus Akgün, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu'ya zam yaparak sözleşme uzatmaya çalıştığı ifade edildi.