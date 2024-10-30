Zirvenin hakimi

Trendyol Süper Lig'in zirvesinde yer alan G.Saray, son Beşiktaş galibiyetiyle rakipleriyle arayı açmanın mutluluğunu yaşarken (Bay) geçeceği haftaya huzurlu girdi. Sarıkırmızılılar topladığı 28 puanla en yakın takipçisi Samsunspor'a 6 puan fark atarken, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ise 8 puan fark attı. Attığı 29 golle de Samsun ve Fenerbahçe'ye 9, Beşiktaş'a ise 11 gol fark atan Aslan, artı 20 averajı ve namağlup unvanı ile de dikkat çekiyor. Derbide iki golü duran toptan bulan Okan Buruk'un takımı bu alanda ise Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor.

Geçen sezondan bu yana duran top ile 24 gol bulan sarı-kırmızılılar; Arsenal, Leverkusen, Manchester City ve Bayern Münih'i geride bıraktı. Galatasaray bu sezon 14 golü duran toptan bulurken 13 gol akan oyundan diğer 2 gol ise kontrataktan geldi. (Bay) geçtiği hafta sonrası UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı konuk edecek 7 puanlı ekip, bu maçı kazanıp 9 puanlı rakibini geçip burada da zirveye yanaşmayı hedefliyor. G.Saray, Avrupa mesaisi sonrası ise takipçisi Samsunspor'u mağlup edip zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırmayı planlıyor. Ligde bu hafta Samsunspor, Antalyaspor'u ağırlarken Fenerbahçe Trabzonspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.

OSİMHEN IMMOBİLE'Yİ NAKAVT ETTİ

İtalya'dan La Gazetta Dello Sport, G.Saray- Beşiktaş maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Haberde, 'Osimhen gol attı ve Galatasaray'ı ileriye taşıdı. Eski Napoli oyuncusu, Lazio'nun eski kaptanını nakavt etti ve maçı lider takım kazandı" ifadeleri kullanıldı. Lazio News ise 'Türkiye Süper Liginde Osimhen'den Immobile'ye şok: Galatasaray Beşiktaş'ı 2-1 yendi" yorumunu yaptı.