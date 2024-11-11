Galatasaray doludizgin

Galatasaray hafta içindeki Tottenham zaferinin ardından dün de ligde Samsunspor engelini geçmeyi başardı: 3-2. 3. dakikada Mertens'in attığı pas sonrası sağ tarafta topu alan Torreira ceza sahasına ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. İlk yarı bu golle 1-0 sona erdi. 48'inci dakikada Dimata, Sanchez'in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Ntcham, skoru eşitledi: 1-1. Samsunspor'un golünden 5 dakika sonra Yunus'un ortasını kaleci Okan sektirdi. Seken topu havada Osimhen kafayla tamamladı: 2-1.

Osimhen attığı ilk gol sonrası sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan takım arkadaşı Icardi'yi unutmadı ve tribünlere Arjantinli yıldızın formasını gösterdi. Ardından da onunla özdeşleşmiş sevinç hareketini yaptı. Bu arada dün G.Saray'ın golleri sonrası "Aşkın olayım" şarkısı çalındı.

BATSMAN YİNE GOLÜNÜ ATTI

85'inci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Hızlı hücumda Ziyech'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin şutunda top ağlara gitti: 3-1. Son anlarda ise hakem Nelsson'un Soner'i ceza sahasında ittiğine karar verdi ve beyaz noktayı gösterdi. 90+3'te Bennasser topu ağlarla buluştu: 3-2. Maç 3-2 bitti.

TRİBÜNLERDEN MÜTHİŞ KOREOGRAFİ

GALATASARAY taraftarı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü için koreografi düzenledi. İki tribünde kartonlarla yapılan koreografide Kuzey Tribünü'nde iki büyük Türk bayrağı arasında Ulu Önder Atatürk'ün silueti oluşturuldu. Doğu Tribünü'nde ise "Dün, bugün, yarın, daima Atam izindeyiz" yazıldı. Galatasaraylı futbolcular da ısınma sırasında üzerinde Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtler giydi. Samsunsporlu futbolcular da ısınmaya önünde Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

MUSLERA'DAN MOURİNHO İÇİN FLAŞ SÖZLER

Süper Lig'de Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Fernando Muslera, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Muslera, "14 yıldır ilk defa bu şekilde konuşma yapma zorunda hissediyorum kendimi. Herkese saygı gösterdim ben burada olduğum süre içerisinde, herkesten saygı bekledim, o kadar. Benim yaptığım şeyleri, Türk futboluna olan katkılarımı düşünürseniz benim sürekli olarak Türk futbolunu ilerletme gibi bir düşüncem var. Bakıyoruz, 4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir. Böyle şeyler söylüyor, ona hiç kimse bir şeyler söylemiyor. Artık ona da birilerinin bir şeyler söylemesi gerekiyor" dedi. Bu arada Davinson Sanchez dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.