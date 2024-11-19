Aslan’a dev kanca

GALATASARAY'DA transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Davinson Sanchez için Real Madrid'in devrede olduğu ve ciddi bir teklif hazırladığı öğrenildi. El Futbolero'nun haberine göre, Arda Güler'in de formasını giydiği Madrid ekibi Eder Militao'nun sakatlanması sebebiyle ocakta stoper takviyesi yapmak istiyor. Eflatun-beyazlılar, Brezilyalı oyuncunun yerini Sanchez ile kapatmak için Galatasaray ile temas halinde. İspanyol devinin Sanchez için ödeyeceği rakam ise tamı tamına 30 milyon Euro.

YENİ ADAY İNGİLİZ

Sanchez'in yanı sıra formasını Sanchez ve Abdülkerim'e kaptıran Victor Nelsson'un da taliplileri artıyor. Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Danimarkalı stoperi gündemine aldığı iddia edildi. Real Betis'in istediği Danimarkalı için Ada ekibinin de devrede olduğu belirtildi.

OSİMHEN İÇİN ADA'YA RET GELDİ

GALATASARAY'IN yaz döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcusu Victor Osimhen için Manchester United teklif yapmıştı. Napoli'den İngiliz ekibine yanıt geldi. United, Napoli'ye bir miktar para ve Hollandalı forvet Joshua Zirkzee'yi takas teklifini yapmıştı. İtalyan kulübü bu teklifi yeterli bulmayarak reddetti.