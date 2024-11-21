Aslan’da Arias tamam

SÜPER Lig ve Avrupa'da yolunda emin adımlarla yürüyen Galatasaray için Brezilya'da bir iddia gündeme geldi. Mauro Icardi'nin sakatlanmasının ardından hücum oyuncusu arayışlarına hız veren Aslan, Jhon Arias'ı gündemine almıştı. Brezilya basını Fluminense forması giyen Kolombiyalı oyuncunun, Galatasaray yönetimi ile anlaşmak üzere olduğunu duyurdu. Brezilya'da yayın yapan O Dia'da yer alan haberde, "Şimdilik, son transfer döneminde Kolombiyalı oyuncu ile neredeyse anlaşmaya varan Türk takımı Galatasaray, Arias'ın muhtemel varış noktası olmaya devam ediyor" denildi.

KONTRATI DEVAM EDİYOR

KOLOMBİYA ve Brezilya dışında başka bir ülkede forma giyemeyen Arias'ın sıçrama yapabilmek için Galatasaray'ı iyi bir fırsat olarak gördüğü öğrenildi. Kolombiya Milli Takımı forması da giyen Jhon Arias'ın Brezilya kulübüyle 2026 yılına kadar kontratı devam ediyor.