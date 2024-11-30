Aslan’dan amansız takip

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, ilk 8 hedefine emin adımlarla ilerliyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci turnuvası olan Avrupa Ligi'nde 5 maça çıkan Galatasaray, 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, 36 takımlı yeni lig formatında 11 puanla haftayı 4. sırada bitirdi. "Kupa 2"de öncelikli hedef olarak ilk 8'de yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselmek olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, son 3 maç öncesi önemli bir avantaj yakaladı. UEFA Avrupa Ligi'nde sırasıyla deplasmanda İsveç'in Malmö, sahasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ve dış sahada Hollanda'nın Ajax takımıyla karşılaşacak Galatasaray, bu maçları minimum kayıpla geçerek adını doğrudan son 16 Turu'na yazdırmak istiyor.

EN ZAYIF HALKA KİEV

Kuzey ekibi Malmö 3 puanla alt sıralarda yer alırken, puanı olmayan tek takım Kiev ise son sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, son hafta 10 puanlı Ajax ile karşılaşacağı maça kadar son 16 Turu'nu garantilemek istiyor. Bu arada Aslan, Avrupa'da 5 maçta 13 kez rakip fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Hollanda ekibi Ajax ile en golcü iki takımdan biri oldu.