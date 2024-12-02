Aslan’a soğuk duş

Süper Lig'de yenilgisiz lider Galatasaray, sahasında öne geçtiği maçta Eyüpspor ile berabere kaldı: 2-2. 13. dakikada Halil Akbunar, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra topu içeriye çevirdi. Arka direkte bulunan Emre Akbaba, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 20'de Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. 45+5'te Sara'nın ceza alanına gönderdiği pasta Berke, topu uzaklaştıramadı. Kısa düşen meşin yuvarlağa önce Sanchez, ardından Sallai vurdu. Berke, yakın mesafeden gelen iki şutta da gole engel oldu. Topu önünde bulan Barış Alper ağları havalandırdı: 1-1.

KARŞILIKLI GOLLER SÜRDÜ

47'de Sara'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı ortada penaltı noktası civarında bulunan Osimhen, kafayla topu Sallai'ye indirdi. Sallai'nin vuruşunda meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 2-1. 71'de Taşkın İlter'in uzun pasında topla buluşan Ampem, ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 2-2. 87'de Osimhen'in topuk pasında topla buluşan Kerem Demirbay, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Jelert, kaleci Berke'den dönen topu takip etti ve penaltı noktasından vuruşunu yaptı. Berke, bu pozisyonda da topu çeldi. Maç 2-2 sona erdi.

ABDÜLKERİM DEVAM EDEMEDİ

GALATASARAY'DA savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi. Müsabakanın 34. dakikasında taç çizgisinde Halil Akbunar ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Abdülkerim bir süre kendini denedi. Maçın 36. dakikasında kendini yere bırakan tecrübeli isim, yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

ARDA TURAN'A SEVGİ SELİ

Galatasaray altyapısından yetişen ve kulübün unutulmaz futbolcularından olan Arda Turan, RAMS Park'a rakip teknik direktör olarak çıktı. Sarı-kırmızılı kulüpte başlayan futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Eyüpspor'da yaşayan Arda Turan, efsanesi olduğu takıma karşı saha kenarında 3 puan mücadelesi verdi. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Arda Turan'ı tribüne çağırdı. Taraftarların atkı ve çiçek verdiği Arda Turan, kendisine yönelik sevgi gösterisine alkış ve el sallayarak karşılık verdi.