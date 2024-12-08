Lidere yan bakılmıyor

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Turgut Doman, Ceyhun Sesigüzel, Furkan Ürün

NET GLOBAL SİVASSPOR: Nikolic (Dk.46 Ali Şaşal), Murat, Sonko, Radakovic (Dk.73 Bekir Turaç Böke), Emirhan (Dk.58 Pritchard), Uğur, Koita, Charisis (Dk.64 Özkan), Poungouras, Rodrigues (Dk.73 Keita Balde), Manaj

GALATASARAY: Muslera, Barış Alper, Metehan, Sanchez, Berkan, Sallai, Torreira (Dk.90 Efe Akman), Sara (Dk.90 Kerem Demirbay), Yunus Akgün (Dk.74 Nelsson), Mertens (Dk.64 Jelert) , Osimhen (Dk.74 Batshuayi)

GOLLER: Dk.25 Rodrigues, Dk.90+2 Bekir Turaç Böke (Sivasspor)-Dk.36 Yunus Akgün, Dk.45+9 Osimhen, Dk.53 Barış Alper (Galatasaray)

KIRMIZI KART: Dk.16 Metehan Baltacı (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Sonko, Koita, Nikolic, Balde, Manaj, Ali Şaşal (Sivasspor) - Mertens, Sallai, Batshuayi, Kerem Demirbay (Galatasaray)

Süper Lig'in 15'inci hafta maçında Galatasaray 16'ncı dakikadan itibaren 10 kişi mücadele ettiği karşılaşmada Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

3'üncü dakikada Sara'nın pasında ceza alanında Barış Alper indirdi, savunmadan seken topa Mertens vurdu, yandan auta gitti.

8'inci dakikada Mertens'in ara pasında ceza alanına giren Osimhen, önünü boşalttı, sol çaprazdan vuruşunu yaptı top yandan auta gitti.

12'nci dakikada Poungouras'ın uzun pasını savunma arasında Manaj kontrol etti. Ceza alanına girerken savunmada Metehan eliyle müdahale edince hakem ceza alanı dışında serbest vuruşu kararı verdi ve sarı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonucu pozisyonu izleyen Turgut Doman, sarı kartı iptal ederek son adam olması nedeniyle Metehan'a kırmızı kartını gösterdi. Galatasaray 10 kişi kaldı.

Serbest vuruşu Manaj kullandı, top kaleci Muslera'dan döndü.

25'inci dakikada gelişen Sivasspor atağında Koita'nın pasında sağ çaprazda topla buluşan Manaj'ın sert vuruşunda direkten oyun alanına dönen topu boş durumdaki Rodrigues tamamladı ve filelerle buluşturdu: 1-0.

35'inci dakikada ceza alanı çizgisine yakın yerden kazanılan serbest vuruşu Mertens kullandı. Kaleci Nikolic gole izin vermedi.

36'ncı dakikada sol kanattan Berkan'ın pasında ceza alanına giren Yunus, yerden sağ ayağı ile vurdu, kaleci Nikolic'in elinden kaçırdığı top kale çizgisini geçti ve sarı-kırmızılılar beraberliği yakaladı: 1-1.

45'inci dakikada sol kanattan Berkan ortaladı, ceza alanında iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşu kaleci Nikolic'te kaldı.

45+2'de sağ kanattan hareketlenen Rodrigues'in ortasına arka direkte Manaj gelişine sert vurdu, top üst direkten geri döndü.

45+5'te Yunus'un ara pasında Osimhen ceza alanına girdi, kaleci Nikolic çıkmakta önce tereddüt etti, sonra hareketlendi, Osimhen yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı atışını kullanan Osimhen topu filelerle buluşturdu: 2-1.

49'uncu dakikada sol kanattan Uğur'un ortasında Koita kafa vuruşunu yaptı, top Muslera'da kaldı.

53'üncü dakikada Yunus'un ara pasında sol kanattan Barış Alper hareketlendi, rakibinden sıyrılıp plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.

57'nci dakikada sağdan Koita'nın pasında Charisis vuruşu yaptı, top direğin yanından auta gitti.

61'inci dakikada Yunus ceza alanı önünden vuruşunu yaptı, Ali Şaşal köşeden topu kornere çeldi.

88'inci dakikada sağdan Barış'ın içeriye gönderdiği topu Batshuayi önünde buldu, vuruşunu kaleci Ali Şaşal kornere çeldi.

90+2'de ceza alanına savunmadan Sonko'nun uzun gönderdiği topu ceza alanında önünde bulan Bekir Turaç Böke sol ayağı ile vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi: 3-2.

Karşılaşma Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.