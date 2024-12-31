Galatasaray bekini buldu

SÜPER Lig'de zirve yarışında takipçisi F.Bahçe'nin 8 puan önünde bulunan UEFA Avrupa Ligi'nde final hedefleyen G.Saray, sağ tarafını güçlendirmek için harekete geçti. Blueprint.ng'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'te forma giyen Ola Aina ile anlaşmaya vardı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Nijeryalı yıldızın önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı ekibe katılması sürpriz sayılmayacak.

MANCHESTER CİTY DE İSTEMİŞTİ

Bilindiği üzere Ola Aina'nın son dönemde Manchester City'nin transfer gündeminde olduğu yönünde birçok haber çıkmış, İngiliz devinin, 34 yaş yaşındaki Kyle Walker yerine Nijeryalı sağ beki kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Ola Aina, bu sezon Nottingam Forest formasını 19 resmi maçta toplam 1646 dakika terletti. 28 yaşındaki başarılı oyuncu, bu sürelerde 2 kez gol sevinci yaşadı.

OSİMHEN'E BARCA TAKİBİ

GALATASARAY'IN Napoli'den bonservisini almak istediği yıldız golcüsü Victor Osimhen ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun son olarak İspanyol devi Barcelona'nın radarına girdiği iddia edildi. Katalan ekibinin, 26 yaşındaki golcü oyuncuyu en uçta görevlendirmek istediği belirtildi. Aslan ise Nijeryalı oyuncunun bonservisini almak için tüm şartları zorlamak istiyor. Osimhen bu sezon Galatasaray forması ile çıktığı 15 maçta 12 gol attı ve 4 asist yaptı.