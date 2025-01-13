Aslan tam gaz

Süper Lig'de lider Galatasaray, hafta içinde kupada berabere kaldığı Başakşehir'i deplasmanda mağlup ederek dörtte dört yaptı: . 38. dakikada Kerem Demirbay'ın kullandığı serbest atışta Abdülkerim'in yaptığı kafa vuruşunda, yere çarpan topu kaleci Muhammed Şengezer köşeden kornere çeldi. 42'de Osimhen ile yaptığı verkaçın ardından topu önüne alan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içinde yerden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

45+1'de Davidson'un pasında top Sanchez'e çarptıktan sonra Ömer Faruk Beyaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda Abdülkerim topa müdahale etti.

DİREK GOLE İZİN VERMEDİ

53'te Keny'nin ceza sahası içi sol çaprazda ayağının dışıyla şık pasında Piatek, altıpasın içinde kaleci Muslera'dan önce meşin yuvarlağa dokunarak filelere gönderdi: 1-1. 59'da milli futbolcu Barış Alper Yılmaz bir kez daha sahneye çıktı ve Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi. Yunus'un kısa pasında topu sağ ayağıyla kontrol eden Barış Alper'in ceza sahası içi sağ çaprazda sol ayağıyla yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-2. 68'de gelişen Başakşehir atağında Piatek'in sağdan ortasında Torreira'nın ceza sahası içinden yaptığı ters kafa vuruşunda, top direkten döndü. Maç 2-1 sona erdi.

OKAN BURUK'TAN KADROYA AYAR

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları maça göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı. Buruk, söz konusu mücadelede ilk 11'de tercih ettiği Günay, Metehan, Jelert, Efe, Berkan, Yusuf, Sallai ve Batshuayi'yi yedeğe çekti. Sarı-kırmızlı ekibin çalıştırıcısı, bu oyuncuların yerine RAMS Başakşehir karşısında Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'i ilk 11'de görevlendirdi

GALATASARAY'IN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, Başakşehir maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig'deki dış sahada üst üste 17. karşılaşmasını kazandı. Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligdeki 8. dış saha müsabakasından da galip ayrıldı. Ligde deplasmanda geçtiğimiz sezondan beri yenilmeyen Aslan, üst üste 17. dış daha maçını kazandı ve Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de geliştirdi.