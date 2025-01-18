Aslan’a Hatay çelmesi

Süper Lig'de lider Galatasaray, deplasmanda Hatayspor engelini aşamadı: 1-1. Sarı-kırmızılılar, dört maç sonra puan kaybetti. 15. dakikada sağdan Yunus Akgün'ün pasında ceza alanı yayında topla buluşan Torreira'nın yerden sert şutunda top direkten döndü. 26'da Mertens sağ kanattan ortasını açtı, Osimhen harika bir tek vuruşla fileleri sarstı. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 28'de Hatayspor öne geçti. Görkem Sağlam'ın sağdan kullandığı ortada arka direkte topla buluşan Rivas, içeriye çevirdi. Karambolde topu önünde bulan Cemali'nin köşeye bıraktığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

GOLLER OFSAYTA TAKILDI

47'de Hatayspor'da Görkem Sağlam'ın soldan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Calvo'nun kafasında top kaleci Muslera'nın kollarında kaldı. 52'de Mertens'e Cemali Sertel müdahale etti. Hakem Cihan Aydın, VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını işaret etti. 56'da topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. 61'de Osimhen'in soldan arka direğe ortasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın volesinde top yandan auta çıktı. 69'da Sallai şutunu çekti, savunmadan seken topu Osimhen tamamladı. Fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 78'de Kerem'in ortasında Sachez indirdi, Barış Alper fileleri havalandırdı. Ancak gol bir kez daha ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mersin'de Atakaş Hatayspor'a konuk olan Galatasaray'da son maça göre ilk 11'de tek değişiklik yapıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde geçen hafta RAMS Başakşehir'i 2-1 yendikleri maça ilk 11'de başlayan Kerem Demirbay'ı yedeğe çekerken, Hatayspor karşısında futbolcunun yerine Berkan Kutlu'ya şans verdi.