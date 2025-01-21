Haydi Aslanım

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray bugün evinde Ukrayna takımı Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 18.30'da başlayacak. Avrupa'da sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 3 beraberlikle aldığı 12 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor. Kiev ise oynadığı 6 maçı da kaybetti ve son sırada bulunuyor. Aslan, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada 15 kez rakip fileleri havalandırdı. Avrupa Ligi'nde oynadığı bütün maçlarda gol kaydeden sarı-kırmızılılar aynı zamanda Fransız ekibi Lyon ile birlikte en çok gol atan takım konumunda bulunuyor.

ESTONYALI YÖNETECEK

Galatasaray-Dinamo Kiev karşılaşmasını Estonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga yapacak. Maçın 4. hakemi ise Kevin Kaivoja olacak. Müsabakada VAR'da aynı ülkeden Marko Liiva, AVAR'da da Joonas Jaanovits görev alacak.