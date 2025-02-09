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Haberler Galatasaray Hiç kimse beklemiyordu! Galatasaray'ın rakibi sahadan çekildi

Hiç kimse beklemiyordu! Galatasaray'ın rakibi sahadan çekildi

Son dakika... Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekildi.

AA

Giriş Tarihi:

Hiç kimse beklemiyordu! Galatasaray’ın rakibi sahadan çekildi

Lider Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

Müsabakanın 12. dakikasında Galatasaray, Alvaro Morata'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı.

Bunun ardından önce mavi-lacivertli futbolcular, sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti.

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