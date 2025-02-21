Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 play-off turunda veda etti.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak elendi.

RAMS Park'ta yaklaşık 45 bin taraftarının desteğiyle rövanş maçına baskılı başlayan sarı-kırmızılı ekip, istediği pozisyonları bulmakta zorlandı. Geçiş oyununda rakibine pozisyonlar veren Galatasaray, 43. dakikada Seiya Maikuma'nın kaydettiği golle devre arasına 1-0 geride girdi.

Hollanda temsilcisi, karşılaşmanın 55. dakikasında Denso Kasius'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Rakibini 1 dakika sonra Victor Osimhen ile yanıt veren Galatasaray, skoru 2-1'e getirdi. "Cimbom" 70. dakikada Roland Sallai'nin golüyle 2-2 beraberliği sağladı. Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştiremedi.

Bu sonuçla AZ Alkmaar, adını son 16 turuna yazdıran takım olurken Galatasaray'ın bu sezonki Avrupa serüveni sona erdi.

OSİMHEN GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla gol sayısını 20'ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 14 kez fileleri havalandıran Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7. karşılaşmada 6. kez gol sevinci yaşadı.

SALLAİ, RÖVANŞ MAÇINDA DA GOL ATTI

Sarı-kırmızılı ekibin Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, iki AZ Alkmaar maçında da fileleri havalandırdı.

UEFA listesine ara transfer döneminin ardından yazdırılan Sallai, Galatasaray'daki ilk Avrupa Ligi maçına geçen hafta AZ Alkmaar karşısında çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin 4-1 kaybettiği karşılaşmadaki tek golünü atan 27 yaşındaki futbolcu, rövanş maçında da tabelayı değiştirdi.

Süper Lig'de 1 golü bulunan Sallai, toplamda 3 gole ulaştı.

GÜNAY'IN PERFORMANSI YETERLİ OLMADI

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, ilk yarıda gösterdiği iyi performansla takımının maça tutunmasını sağladı.

Fernando Muslera'nın yedek başladığı müsabakada sarı-kırmızılı takımın kalesini Günay Güvenç korudu. 33 yaşındaki file bekçisi, ilk yarım saatte yaptığı 4 kritik kurtarışla takımının gol yemesine engel oldu.

Müsabakada 2 gol yiyen Günay Güvenç, kurtarışlarına ikinci yarıda da devam etti. Tecrübeli kaleci, 64 ve 90+1. dakikalarda karşı karşıya yaptığı kurtarışta taraftarların alkışını ve tezahüratlı desteğini aldı.

Taraftarlar, maç sonunda sarı-kırmızılı futbolcuları tribüne çağırarak moral verdi.

BERKAN KUTLU'YA ISLIKLI TEPKİ

Galatasaray taraftarı, oyuna giren Berkan Kutlu'ya ıslıkla tepki gösterdi.

Teknik direktör Okan Buruk, müsabakanın 61. dakikasında Lucas Torreira'yı oyundan alırken yerine Berkan Kutlu'yu sahaya sürdü. Tecrübeli futbolcu, ismi anons edilmesinin ardından taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Taraftarlar, oyundan çıkan Torreira'ya ise tezahüratla destek verdi.

AVRUPA'DA SON 6 MAÇINI KAZANAMADI

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 müsabakadan galibiyet alamadı.

"Kupa 2"de sezona iyi başlayan Galatasaray, ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son galibiyetini lig etabının 4. haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Tottenham'a karşı elde eden "Cimbom" sonrasındaki 3 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, ardından deplasmanda Hollanda temsilcileri Ajax ve AZ Alkmaar'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak AZ Alkmaar ile berabere kalarak kazanamama serisini sonlandıramadı.

ÜST ÜSTE 33 MAÇTA GOL ATTI

Galatasaray, son 33 resmi müsabakada fileleri havalandırdı.

Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Ağustos 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 21 Süper Lig, 10 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu.

Bu süreçte ligde 2'si hükmen galibiyetten olmak üzere hanesine 55 gol yazılan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 22, Türkiye Kupası'nda ise 6 kez fileleri havalandırdı.

AVRUPA'DA TÜM MAÇLARDA GOL YEDİ

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 12 maçta da kalesini gole kapatamadı.

Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda 3-2 ve 1-0'lık skorlarla İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen sarı-kırmızılı ekip, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi savunma yapamadı.

Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 10 maçta da rakiplerin gol bulmasını önleyemedi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte topu filelerinden 22 kez çıkardı.

HOLLANDA TAKIMLARINA KARŞI 24 YILLIK KÖTÜ SERİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı 24 yıllık kazanamama serisi sürdü.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında Hollanda temsilcilerine karşı 12. kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik alabilen Galatasaray, 8 kez mağlup oldu. Hollanda takımlarına karşı son galibiyetini 24 yıl önce elde eden Galatasaray, sonrasındaki 8 mücadelede 2 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

AZ ALKMAAR İLE ÜÇÜNCÜ RANDEVUDA GALİBİYET YOK

Galatasaray ile AZ Alkmaar, bu sezon yaptığı 3. maçtan da galibiyet çıkartamadı.

UEFA organizasyonlarında ilk kez bu sezon birbirine rakip olan iki takım, 3. kez karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi'nin normal sezonunda Hollanda'daki maç 1-1 sona erdi. Aynı ülkede oynanan bu turun ilk maçı da kırmızı-beyazlıların 4-1'lik üstünlüğüyle bitti.

AZ Alkmaar'ı ilk kez sahasında konuk eden Galatasaray, sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak yine galip gelemedi.

AZ ALKMAAR'DA ERKEN DEĞİŞİKLİK

Hollanda temsilcisinde teknik direktör Maarten Martens, sakatlık nedeniyle oyuna erken müdahale etmek zorunda kaldı.

Maça ilk 11'de başlayan Sven Mijnans, 10. dakikada sakatlık yaşadı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun yerine 12. dakikada Zico Buurmeester oyuna girdi.

Mijnans, bu sezon Galatasaray ile yapılan 2 maçta da birer kez fileleri havalandırmıştı.

HOLLANDA TEMSİLCİSİ, TÜRK TAKIMLARINA YİNE YENİLMEDİ

AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla yaptığı 10. maçta mağlup olmadı.

Hollanda ekibi, Başakşehir, Fenerbahçe, Kayserispor ve Galatasaray ile yaptığı müsabakalarda 5 galibiyet ve 5 beraberlik alırken, hiç yenilgi yaşamadı.