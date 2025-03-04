Buruk hedefte

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'a, 3'üncü sezonunda namağlup lider olmasına rağmen büyük tepki var. Geçen hafta derbide Fenerbahçe ile yenişemeyen sarı-kırmızılılar, önceki gün de Kasımpaşa ile berabere kaldı. Cim- Bom, Avrupa'daki başarısızlığın oluşturduğu kara bulutları dağıtamazken taraftarlar sosyal medyadan istifa çağrısında bulundu. Buruk'un önceki günkü maçın ardından taraftarın istifa çağrısı sebebiyle yönetimle bir araya geldiği ve durumu masaya yatırdığı öğrenildi. Yönetimin Buruk'a destek verdiği ve hocasının üzerindeki istifa baskısını hafifletmek için hafta içinde bazı atımlar atmayı planladığı gelen haberler arasında. Süper Lig'de son 11 maçlık sürece girilirken, Galatasaray camiasında şampiyonluğun kaybedilmesi endişesi yaşanıyor. Alanyaspor, Beşiktaş, Samsunspor, Eyüpspor, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarına gidecek sarı-kırmızılıları zorlu maçlar bekliyor.

SON 6 MAÇTA 1 GALİBİYET ALDI

SÜPER Lig'in 26'ıncı haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin, Kadıköy'de Antalyaspor'u 3-0 mağlup etmesi sonucu puan farkı 4'e indi. Galatasaray; play-off turunda elendiği UEFA Avrupa Ligi, fair-play kuralıyla çeyrek finalist olduğu Türkiye Kupası ve namağlup lider olduğu Süper Lig'de çıktığı son 6 müsabakada 4 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Söz konusu süreçte sarı-kırmızılılar, 17 Şubat'ta Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayıp, 2-1 galip geldiği mücadele dışında hiçbir maçtan galibiyetle ayrılamadı. Son 4 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Galatasaray, kalesinde 10 gol gördü, rakip fileleri ise 8 kez havalandırabildi.