‘İstifamı isteyenler Fenerbahçe taraftarı’

SÜPER Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda alınan 3-3'lük beraberlik Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un koltuğunun sallanmasına neden olmuştu. Genç teknik patron Buruk, isti çağrıları karşısında sessizliğini bozdu ve tepkilere sert cevap verdi. Buruk, "Sosyal medyada aleyhime açılan 'Okan Buruk istifa' etiketlerini önemsemiyorum. Zaten onları yazanların büyük çoğunluğu Fenerbahçe taraftarlarıdır. Galatasaray taraftarı beni bilir, beni sever. Ben o mecraları takip etmiyorum, isteyen istediğini yazsın. Galatasaray şampiyon olduğunda bunları yazanları o zaman göreceğiz" dedi.

Futbolcuların gece hayatı olduğu yönündeki iddialara da yanıt veren Buruk şöyle konuştu: "Neymiş, futbolcuların gece hayatı varmış. Bakın, son bir ayda 9-10 maç oynadık. Bu süreçte ben ve oğlum da hep Florya'da kaldık. Ne benim, ne de futbolcuların nefes alacak hali bile yok. Geçen sezon da herkes aynı şekilde yaşıyordu. Kazanınca ses çıkmaz ama kötü sonuç alınınca her kafadan bir ses çıkar."