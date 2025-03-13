Özbek’ten Fener’e gönderme

Galatasaray Olağan Divan Kurulu dün gerçekleşirken Başkan Dursun Özbek'in hedefinde yine Fenerbahçe vardı. Toplantıda konuşan Özbek ezeli rakiplerine ve Jose Mourinho'ya da gönderme yaptı. Özbek "Futbol takımımız 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza doğru ilerliyor. Biz Galatasaraylılar olarak Türk futboluna katkı sağlayacak projeleri konuşuyoruz. Onlar ise kafalarındaki kirli projelerle sadece Galatasaray'ı konuşuyorlar. Türk futbolunu, Türk insanını her gün sistematik bir şekilde aşağılamaya çalışan, ırkçı söylemlerde bulunan hocalarına da alkış tutuyorlar. Allah kimseyi sırf şampiyonluk kazanmak için böyle bir durumu savunmak zorunda bırakmasın" dedi.

"İyiler yine sahada kazanacak" diyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sözlerini şöyle sürdürdü: "Galatasaray tarihi boyunca bu oportünist yaklaşımlardan, ahlaki açıdan sorunlu tavırlardan uzak durmuştur. Bundan sonra da duracaktır. İyiler yine sahada kazanacaktır. Yine iyiler kazanacak, mayıslar bizimdir, bizim olacak." Aslan, maç fazlasıyla takipçisi F.Bahçe'nin 7 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

DROGBA'DAN İMALI PAYLAŞIM

Galatasaray, Jose Mourinho'nun "ırkçılık" tartışmalarıyla gündeme gelen sözlerine destek veren Didier Drogba'nın bu yılki doğum gününü kutlamadı. Sarıkırmızılı kulübün, geçen yıl efsane futbolcusunun doğum gününü özel bir mesajla kutlarken, bu yıl sessiz kalması dikkat çekti. Fildişili yıldız Galatasaray'ın geçen seneki paylaşımını sosyal medya hesabından alıntılayarak gönderme yaptı. Paylaşım büyük etkileşim aldı.