Aslan seri peşinde

SÜPER Lig'de lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bugün sahasında Antalya'u ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ligde iki haftalık 3 puan hasretini Alanya'yı yenerek sona erdiren Aslan, Antalya'yı da taraftarının desteği ile yenerek yeni bir seri başlatmayı hedefliyor. 26 müsabakada 21 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan namağlup sarı-kırmızılı ekip, 68 puan ve maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe'nin yedi puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda 3 futbolcu, bugün sahada olamayacak.

TAKIMDA ÜÇ EKSİK VAR

SAKATLIĞI bulunan Ismail Jakobs'un yanı sıra sarı kart cezalısı Ahmed Kutucu ve kırmızı kart cezalısı Günay Güvenç, Antalyaspor'a karşı sahaya çıkamayacak. Galatasaray'da Osimhen ve Sallai, bugün sarı kart görmeleri halinde sonraki hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.