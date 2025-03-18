Aslan’dan sürpriz atak

GALATASARAY, dış transferde önümüzdeki sezon için yeniden düğmeye bastı. Milli araya farklı Antalyaspor galibiyetiyle moralli giren Aslan, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin sağ beki Osayi- Samuel için yeniden harekete geçti. Sarılacivertliler 30 Haziran'da kontratı bitecek olan Nijeryalı savunmacıyla bir türlü uzlaşma sağlayamazken, devreye yeniden G.Saray yönetimi girdi.

YAZIN BOŞA ÇIKACAK

Kanarya'nın 27 yaşındaki oyuncuyla görüşmeleri sonlandırdığı ve Osayi-Samuel'in yaz döneminde boşa çıkacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, bonservis engeli olmayan oyuncuyu kaptırmamak için şimdiden kolları sıvadı. Arabistan'dan da teklifler alan tecrübeli defansın geleceği merak konusu oldu. 2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Nijeryalı futbolcunun yaz transfer döneminde Galatasaray ile anlaşma sağlaması sürpriz sayılmayacak.