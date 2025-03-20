Aslan zorlu virajda

SÜPER Lig'de lider Galatasaray, adım adım 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza doğru ilerliyor. En yakın takipçisi ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin dokuz puan önünde yer alan sarı-kırmızılıları milli ara dönüşünde zorlu bir fikstür bekliyor. Cim-Bom, milli ara dönüşü ilk olarak 29 Mart Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçtan 3 gün sonra ise bir başka derbiye çıkacak. Aslan, 2 Nisan Çarşamba günü Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Galatasaray, bu maçın ardından o haftayı bay geçirecek. Sarı-kırmızılılar, daha sonraki üç maçta ise Avrupa kupalarını hedefleyen ve kümede kalma mücadelesi veren ekiplerle oynayacak. Cim- Bom, ilk olarak 3. sıradaki Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Aslan, sonraki hafta kümede kalma mücadelesi veren Bodrum FK'yı ağırlayacak. G.Saray, bu süreci Avrupa mücadelesi veren Eyüpspor' konuk olacağı maçla tamamlayacak. Son iki maçını kazanan Galatasaray, bu maçlarda alacağı sonuçlara göre kendi kaderini belirleyecek.