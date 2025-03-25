Galatasaray’da Torreira bilmecesi

Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu alarak 5. yıldızı takmak için uğraşan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamalarını yapıyor. Sarı-kırmızılılarda sezon sonunda birçok isimle yolların ayrılması beklenirken, sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Cim-Bom'un orta sahadaki vazgeçilmez isimlerinden olan Lucas Toreira'nın ayrılması gündeme geldi. Uruguaylı yıldız isme özellikle Güney Amerika ülkelerinden teklifler geldiği belirtilirken, oyuncunun da kafasının karıştığı öne sürüldü. Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren yıldız orta saha oyuncusunun bir sezonluk daha sözleşmesi bulunuyor.

38 MAÇTA 1 GOL ATTI

Sarı-kırmızılı yönetimin 29 yaşındaki futbolcuyu bırakmak istemediği öğrenilirken, gelecek tekliflere de kapıyı tam olarak kapatmadığı belirtildi. Torreira, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında tüm kulvarlarda 38 müsabakaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Torreira'nın şuan için Galatasaray ile şampiyonluğa odaklandığı ve transfer görüşmeleri için sezon sonunu beklediği ileri sürüldü.