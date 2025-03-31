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Haberler Galatasaray Son dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika haberleri... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Galatasaray maçını hakem Cihan Aydın yönetecek. Beşiktaş - Göztepe maçının hakemi ise Atilla Karaoğlan oldu.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesinin hakemi Cihan Aydın oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre çeyrek final karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde:

1 NİSAN SALI

Konyaspor - İskenderunspor: Ozan Ergün

2 NİSAN ÇARŞAMBA

Trabzonspor - Bodrum FK: Zorbay Küçük

Fenerbahçe - Galatasaray: Cihan Aydın

Beşiktaş - Göztepe: Atilla Karaoğlan

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