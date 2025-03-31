Son dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesinin hakemi Cihan Aydın oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre çeyrek final karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde:
1 NİSAN SALI
Konyaspor - İskenderunspor: Ozan Ergün
2 NİSAN ÇARŞAMBA
Trabzonspor - Bodrum FK: Zorbay Küçük
Fenerbahçe - Galatasaray: Cihan Aydın
Beşiktaş - Göztepe: Atilla Karaoğlan