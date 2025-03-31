Son dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesinin hakemi Cihan Aydın oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre çeyrek final karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde:

1 NİSAN SALI

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