Torreira imzaladı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde avantajlı konumda bulunan Galatasaray, dün sürpriz bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Lucas Torreira ile nikah tazeledi. Galatasaray, Uruguaylı yıldız ön liberonun sözleşmesinin 30 Haziran 2028'e kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Cim-Bom'a 2022-23 sezonu başında Arsenal'den transfer olan ve üçüncü sezonunu geçiren 29 yaşındaki Torreira, 3 yıl daha sarı-kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray yönetimi bu hamle ile hem önemli bir yıldızını takımda tutmayı başarırken, transfer iddialarının da önünü kesti. Dış transfer çalışmalarını da sürdüren yönetim iki önemli ismi de radarına aldı. Bayer Leverkusen'in deneyimli orta sahası Granit Xhaka için girisimlerini sürdüren sarı-kırmızıların, yine Alman ekibinde forma giyen stoper Jonathan Tah için de nabız yokladığı öne sürüldü. Jonathan Tah, teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen'de geçtiğimiz sezonki şampiyonluğun en önemli isimlerinden biri olmuştu.