Galatasaray şov yapıyor

Son yenilgisini Mart ayının sonunda Beşiktaş'a karşı alan Nisan ayında hem ligde hem de kupada şov yaparak yoluna devam ediyor. Bu ay içerisinde ligde Samsunspor ve Bodrum FK ile oynadığı maçlardan 2-0'lık galibiyetlerle ayrılan Aslan, kupada ise önce F.Bahçe'yi sonra da Konyaspor'u deplasmanda mağlup ederek final biletini kaptı. Kanarya'yı 2-1, önceki gün de Konya'yı 5-1'lik sonuçla geçen sarı-kırmızılılar Nisan ayındaki resmi maçlarda toplam 11 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde ise 2 gol gördü. Bu 11 golün 4'ünü Victor Osimhen kaydederken Torreira ve Sallai ise 2'yer kez gol sevinci yaşadı.

BURUK'LA İLK KEZ FİNALDE

Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Trendyol Süper Lig'de ve TFF Süper Kupa'da şampiyonluklar yaşayan Okan Buruk da sarı-kırmızılılarla ilk kez kupada finale yükseldi. Buruk, daha önce 2017-2018 sezonunda Akhisarspor'u çalıştırırken, Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Buruk'un ekibi sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılıp, kupayı kazanmıştı. Buruk "Rakibimizi bekleyeceğiz. İnşallah Galatasaray'ın müzesine kupa da kazandırma şansımız olur" şeklinde konuştu.

MUSLERA, KORKMAZ'I GEÇMEYİ HEDEFLİYOR

G.SARAY'IN kalecisi Fernando Muslera, takımıyla bir rekora daha imza atmayı hedefliyor. Türkiye'de 17 kupa kazanan Muslera, iki kupa daha kazanırsa kupa sayısını 19'a yükseltecek ve Bülent Korkmaz'ın (18) rekorunu geçecek.