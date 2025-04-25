Galatasaray’da Osimhen trafiği

Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona çok yakın olan Galatasaray'da Victor Osimhen hareketliliği yaşanıyor. Napoli'den kiralanan ve gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Nijeryalı yıldız için çok sayıda kulüp şimdiden devreye girmiş durumda. Bu takımlar arasında Manchester United'ın günlerdir çok istekli olduğu konuşulurken, İtalyan ve İngiliz basınında çıkan haberlerde Manu'nun Osimhen için Napoli'ye takasta Rasmus Höjlund'u da teklif edebileceği belirtilmişti. Ancak Athletic muhabiri David Ornstein, Manchester United'ın Osimhen'le ilgilendiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

ASLAN'IN ŞANSI YÜKSELDİ

United'ın bu yaz forvet için önceliğinin Ipswich forması giyen Liam Delap olduğunu vurgulayan Orstein, "United için yaz transfer dönemindeki öncelik hücumda. Forvet ve 10 numara arayışındalar. Forvette Delap, 10 numara transferi için de öncelik Wolverhampton'dan 65 milyon sterlin serbest kalma bedeli olan Matheus Cunha. Yani Victor Osimhen bu listede değil" dedi. Bu gelişmenin ardından, Osimhen ile ilgili sarı-kırmızılı yönetimin ve taraftarın da umutları arttı. Aslan, sezon sonunda 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda tutabilmek için tüm şartları zorlayacak.

BOEY'İN BONSERVİSİ 18 MİLYON EURO OLDU

G.SARAY'DAN gittiği B.Münih'te beklentileri karşılaşamayan Sacha Boey, Alman ekibinde kriz yarattı. Münih'e gittikten sonra beş kez sakatlanan Galatasaray'ın eski sağ beki, toplamda 32 maçı kaçırdı. Alman gazetesi BILD'de yer alan habere göre Bayern Münih, Fransız sağ bek ile ilgili sürpriz bir karar aldı. Münih'in, Boey'yi 18 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında satacağı iddia edildi. Bu gelişmenin ardından gözler G.Saray'a çevrildi.