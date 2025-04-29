Rekorların adamı

SÜPER Lig'de son olarak deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Galatasaray, adım adım şampiyonluğa koşuyor. Ligin bitimine 5 hafta kala sarı-kırmızılılar, takipçisi Fenerbahçe'nin beş puan önünde yer alıyor. Üst üste 3. şampiyonluk ve 5. yıldıza ilerleyen Cim-Bom'u Victor Osimhen sırtlıyor. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, gollerini atmaya, devam ediyor. Geçen haftaki Bodrum FK maçını boş geçen 26 yaşındaki süper star, Eyüp karşısında ise yine ağları buldu. 71'de sarı-kırmızılıları 3-0 öne geçiren golü, Eyüp filelerine bırakan Nijeryalı, ligdeki gol sayısını 22'ye çıkardı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı maçlarda da 31'inci kez meşin yuvarlağı rakip ağlarla buluşturdu. Osimhen, ayrıca attığı bu golle, Napoli dönemindeki en skorer sezonunu da egale etti. Aslan'ın Nijeryalısı, kalan maçlarda bir kez daha ağları havalandırması halinde kariyer rekoru kıracak. 31 kez gol sevinci yaşayan Osimhen, ayrıca dün Sallai'nin attığı golün de asistini yaptı ve toplamda 8'inci kez takım arkadaşlarına gol attırdı. Böylece Sarı- kırmızılı formayla 36'ncı maçında 39 kez skor katkısı yapmayı başardı. Osimhen, ligdeki gol sayısını da 22'ye çıkararak gol krallığı yarışında da aradaki farkı artırmayı başardı.

TORREİRA ŞOV YAPIYOR

GALATASARAY'IN Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, kariyerindeki en golcü sezonunu tekrarladı. Eyüpspor maçının 56. dakikasında farkı 2'ye çıkaran golü kaydeden Torreira, bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti. Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunan 29 yaşındaki futbolcu, 5 gole ulaştı. Daha önce 2015-16 sezonunda Pescara, 2021- 22 sezonunda da Fiorentina forması giydiği dönemde 5 gol atan Torreira, bu başarısını tekrarladı. Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor maçlarında gol atan Torreira, kupada da Konyaspor filelerini havalandırarak üst üste çıktığı 3 resmi karşılaşmada tabelayı değiştirdi.

ABLA KONTENJANINDAN

GALATASARAY sezon sonu takımdan ayrılacak Muslera'nın yerine kaliteli bir isim getirmek isterken İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol medyasının haberine göre; sarı-kırmızılılar Atletico Madrid'de forma giyen Jan Oblak'ı transfer etmek için görüşmelere başladı. Haberde, Sloven kalecinin basketbolcu ablası Teja Oblak'ın Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na transfer olmak üzere olduğu kaydedildi. Galatasaray, kaleci transferi için görüşmelere başladı: "Abla" avantajını kullanacaklar. Abla Oblak'ın şu anda Türkiye'de bulunduğu ve bu durumun Jan Oblak'ın sarı-kırmızılı takıma transferini kolaylaştırabileceği kaydedildi. Galatasaray'ın diğer kaleci adaylarının ise Real Madrid'de yedek kalan Andriy Lunin ve 2021-2022 sezonunda sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Barcelonalı Inaki Pena olduğu ileri sürüldü.