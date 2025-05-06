Geri sayım başladı

Süper Lig'de bitime 4 hafta kala zirvede oldukça avantajlı konuma gelen Galatasaray artık şampiyonluğa çok yakın. Geçtiğimiz hafta Sivasspor'u evinde 4-1 gibi farklı bir skorla geçen Galatasaray (83), Fenerbahçe'nin (75) derbide Beşiktaş'a 1-0 yenilmesiyle puan farkını 8'e çıkardı. Cim-Bom bitime artık 4 hafta kala zirvede yalnız kalırken, üst üste üçüncü şampiyonluğu elde etmenin yanı sıra 5 yıldızı da takmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, kalan 4 maçında en az 4 puan toplaması halinde resmen şampiyonluğunu ilan edecek. Ancak gelecek hafta da Cim-Bom şampiyonluğunu resmiyete kavuşturabilir. Cuma günü Fenerbahçe'nin Başakşehir maçında puan kaybetmesi halinde cumartesi Trabzonspor deplasmanına gidecek Galatasaray, sahadan galibiyet alması halinde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilecek.

CUMARTESİ İLAN EDEBİLİR

Sarı-kırmızılı yönetim şampiyonluk kutlama programlarına şimdiden başlarken, teknik heyet de işi halen sıkı tutuyor. Sarı-kırmızılar, Trabzon maçının ardından Kayseri (İ), Göztepe (D) ve Başakşehir ile oynayacak. Fenerbahçe ise Başakşehir (D), Eyüpspor (İ), Hatay (D) ve Konyaspor (İ) ile karşılaşacak.

OSİMHEN UÇURUYOR

GALATASARAY'IN sezon başında Napoli'den kiraladığı golcü Victor Osimhen, İstanbul ekibinin zirvedeki saltanatına büyük katkı yaptı. Ligde, Avrupa ve kupada toplam 33 gole ulaşarak kariyer rekorunu kıran Nijeryalı yıldız 2022-23 sezonunda Napoli'de yaşadığı şampiyonluğun ardından ikinci lig kupasını kaldırmaya hazırlanıyor.

YUNUS'U DA GÖTÜRECEK

GELECEK sezon Galatasaray'daki geleceği belirsiz olan Victor Osimhen ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Avrupa'nın önemli ekiplerini peşine takan Nijeryalı yıldız oyuncu, kendisiyle transfer görüşmeleri yapan dev kulüplere Yunus Akgün'ü de transfer etmelerini tavsiye ediyor. Napoli'de Khvicha Kvaratskhelia ile yakaladığı uyumu Galatasaray'da Yunus Akgün'le yakaladığını ve beraber oynamak istediğini iletiyor

TORREİRA'YA ARJANTİN İLGİSİ

GALATASARAY'IN orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira, Arjantin kulüplerinin transfer radarına girmeye devam ediyor. Uzun süredir Boca Juniors ile ismi anılan Uruguaylı yıldız için bu kez ezeli rakip River Plate devreye girdi. Arjantin basınından El Crack Deportivo'da yer alan habere göre River Plate, Galatasaray'a Torreira için 15 milyon dolarlık bir teklif sunmaya hazırlanıyor