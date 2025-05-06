Yeni hedef Vlahovic

GALATASARAY, Victor Osimhen'i gelecek sezon da takımda tutup bu kez Avrupa'da başarı hedeflese de, golcü alternatifini de belirledi. 26 yaşındaki yıldız oyuncunun 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ile yüksek yıllık maliyeti nedeniyle, Aslan'da kalması zor gözüküyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Osimhen'den oluşacak boşluğu Juventus'un yıldızı Dusan Vlahovic ile doldurmayı planlıyor. İtalyan ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan Sırp golcü, henüz kulübü ile sözleşme yenilemedi. Yıldız futbolcuya, sarı-kırmızılı ekibin ezeli rakibi Fenerbahçe de bir süre önce talip olmuştu. Sarı-lacivertli yönetim, futbolcuya ilgisini halen devam ettirirken, Şampiyonlar Ligi kartı nedeniyle Vlahovic'in Aslan'a daha sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

BONSERVİS ENGELİ YOK

Futbolcunun bonservis engelinin olmaması da Galatasaray'ı cezbediyor. Partizan'da yetişen Vlahovic, İtalya'da Fiorentina formasını da terletti. Piyasa değeri 45 milyon Euro'yu bulan Sırp oyuncu için yaz transfer döneminde yoğun bir trafik yaşanacak. Milan'dan devre arasında Haziran 2026'ya kadar kiralanan Alvaro Morata'nın da İtalya'ya geri dönmesi beklenirken yönetimin, Dusan Vlahovic'in yanısıra bir golcü daha transfer etmesi bekleniyor.