Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor-Galatasaray final heyecanı atv’de!

Açıklamadaki "Bizler, bu oyunun hiçbir zaman figüranı olmadık, olmayacağız. 'En büyük Galatasaray' diye haykıran Cihan Aydın'ın, Türkiye Kupası Finali'ne hakem olarak atanması, bu karanlık düzenin kamu vicdanını ve futbolun temiz ruhunu bir kez daha derinden yaraladığının açık göstergesidir." ifadeleri dikkat çekerken Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ise "Trabzonspor da biz de bu hakem atamasından rahatsızız. Bunu MHK tespit ediyor ve doğal olarak kulüplere sormuyor. Biz tespit edersek işin içinden çıkamayız. TFF ve MHK'nın kafasında ne var, ne tilkiler dolanıyor bilemeyiz. Hakemin gördüğünü çalmasını istiyoruz. Bu hakem kardeşimiz, 3 maçımızı yönetti, biz hataları sebebiyle 4 puan kaybettik" dedi.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray XI: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Barış, Yunus, Osimhen

Trabzonspor XI: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza