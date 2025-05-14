Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor-Galatasaray final heyecanı atv’de!

Trabzonspor- Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası final maçında karşılaşacak. Nefes kesecek mücadele bu akşam 20.45'te canlı yayınla atv'de futbol severlerle buluşacak.
Karşılaşma Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakayı Cihan Aydın yönetecek, yardımcı hakemler ise Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar olacak.
EZELİ REKABETTE 140. KEZ RAKİP OLACAKLAR
G.SARAY ile Trabzonspor, tarihlerinde bugün 140. kez karşı karşıya gelecek. Trabzon'un Süper Lig'e yükseldiği 151 yıllık rekabette resmi ve özel 139 karşılaşmanın 64'ünü G.Saray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda G.Saray 189, Trabzonspor, 156 gol sevinci yaşadı.
İKİ TAKIMDAN DA HAKEM TEPKİSİ
Trabzonspor ve G.Saray kanadı kupa finalini yönetecek hakem Cihan Aydın'a tepki gösterdiler. Bordo-mavili kulübün divan kurulu başkanı Mahmut Ören, denetim kurulu başkanı İsmet Keskin, disiplin kurulu başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu, sicil kurulu başkanı Serdar İsaoğlu tarafından ortak açıklama yapıldı.
Açıklamadaki "Bizler, bu oyunun hiçbir zaman figüranı olmadık, olmayacağız. 'En büyük Galatasaray' diye haykıran Cihan Aydın'ın, Türkiye Kupası Finali'ne hakem olarak atanması, bu karanlık düzenin kamu vicdanını ve futbolun temiz ruhunu bir kez daha derinden yaraladığının açık göstergesidir." ifadeleri dikkat çekerken Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ise "Trabzonspor da biz de bu hakem atamasından rahatsızız. Bunu MHK tespit ediyor ve doğal olarak kulüplere sormuyor. Biz tespit edersek işin içinden çıkamayız. TFF ve MHK'nın kafasında ne var, ne tilkiler dolanıyor bilemeyiz. Hakemin gördüğünü çalmasını istiyoruz. Bu hakem kardeşimiz, 3 maçımızı yönetti, biz hataları sebebiyle 4 puan kaybettik" dedi.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray XI: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Barış, Yunus, Osimhen
Trabzonspor XI: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza