Galatasaray Şampiyon... 5’nci yıldızı taktı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 86'ya çıkardı ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray tarihinde 25. kez zafer yaşadı. Ligde en fazla şampiyon takım olarak yer alan Aslan, aynı zamanda Türkiye'de 5. yıldızı kazanan ilk ekip oldu.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Kısal

GALATASARAY: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

BELLONA KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Ramazan Civelek, Bourabia, Cardoso, Nazon

Goller: Dk. 26 Osimhen, Dk. 29 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 15 Sallai, Dk. 30 Barış Alper Yılmaz, Dk. 42 Sara (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Bellona Kayserispor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

12. dakikada Osimhen'in sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Bilal sağına yatarak topu kornere çeldi.

17. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, Sanchez'in ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla top üstten auta gitti.

21. dakikada Sara'nın kaptırdığı topta Kartal Kayra Yılmaz, meşin yuvarlağı sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ramazan Civelek'e aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Ramazan'ın vuruşunda top, Muslera'nın müdahalesiyle yandan kornere çıktı.

26. dakikada Galatasaray, 1-0 öne geçti. Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde, Osimhen altıpas çizgisi önünde yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere yolladı.

29. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Torreira'nın kafayla indirdiği topa penaltı noktası üzerinde bekletmeden vuran Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

38. dakikada Carole'un ortasında penaltı noktası civarında topla buluşan Cardoso'nun bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Muslera topu çıkartarak gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Torreira'nın rakiplerini çalımladıktan sonra hafif sol çaprazdan çektiği sert şut üstten auta gitti.

85. dakikada sol kanatta Osimhen'in verdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Morata, kaleci Bilal Bayazit'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi.

89. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen kaleci Fernando Muslera, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0