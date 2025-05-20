Ege’de Galatasaray coşkusu tavan yaptı

GALATASARAY'IN 25. şampiyonluğunu ilan ettiği Kayserispor maçının bitiş düdüğünün ardından, sarı-kırmızılı taraftarlar sokağa döktü. Ege'de de sarıkırmızılı taraftarlar formalarını giyip, Galatasaray bayrakları, atkılar ve meşalelerle şampiyonluk konvoyuna katıldılar.

İzmir başta olmak üzere; Manisa, Uşak, Denizli, Fethiye, Aydın, Balıkesir ve birçok ilde sarı-kırmızılı taraftarlar sokağa döküldü. Merkezi noktalarda trafiği kilitleyen taraftarlar, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

Gece sarı-kırmızılı renkler ve meşalelerle aydınlanırken yer gök 'Şampiyon Galatasaray' tezahüratlarıyla inledi. Güvenlik güçleri kutlamalar sırasında herhangi bir olay yaşanmaması için ekstra önlem aldı.