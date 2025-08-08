Galatasaray’da Zeki Çelik iddiası

G.SARAY'DA Frankowski ile yolların ayrılmasının ardından sağ bek arayışları hız kazanırken sarı-kırmızılıların, yabancı kontenjanı nedeniyle bu bölgeye yerli bir oyuncu transfer etmek istediği ve Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Zeki Çelik'i listenin başına çektiği öğrenildi. İtalyan kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki haftalarda resmi temasların başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Roma ile 43 resmi maça çıkan tecrübeli sağ bek, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu arada Aslan'ın İngiliz devi Manchester City'nin de 31 yaşındaki file bekçisi Ederson ile ilgili temaslarını sürdürdüğü İngiliz ekibinin tecrübeli kalecinin ayrılığına sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Sarı-kırmızılı kulüp, Ederson için 8-10 milyon Euro bandında bir teklif sundu. Şu ana kadar bu rakama yaklaşan başka bir kulübün olmaması, Galatasaray'ın elini güçlendirdi.