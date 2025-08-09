Aslan kaldığı yerden

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu açılış maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-0 yenerek zorlu maratona 3 puanla başladı. 8. dakikada kullanılan kornerde Rodrigues ile Sallai arasındaki mücadele nedeniyle yapılan VAR incelemesinin ardından Galatasaray penaltı kazandı. 11. dakikada penaltı atışını kullanan Barış Alper Yılmaz, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi: 0-1. 16. dakikada ceza sahasında topla buluşan Barış Alper'in rakibini geçtikten sonra yerden pasında Eren Elmalı'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2. 45+11. dakikada topa vurmak isteyen Barış Alper'e Abena'nın müdahalesinin ardından hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. 45+12. dakikada bir kez daha penaltı atışını kullanan Barış Alper, yine kaleci ve topu ayrı köşelere yolladı: 0-3. İlk yarı sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MUSTAFA KIZARDI

63. dakikada yapılan VAR incelemesinde Gaziantep FK kalecisi Mustafa Burak Bozan, ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. 88. dakikada savunma arkasına atılan uzun topu kontrol eden Barış Alper'in dönerek yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı. 89. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sane'nin rakibini geçtikten sonra çektiği sert şutta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. Galatasaray sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrılırken 3 puanı hanesine yazdırdı.

LEROY SANE İLK 11'DE FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, ilk resmi maçına çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynanan maçta Alman yıldıza ilk 11'de görev verdi.

SARI-KIRMIZILILAR YİNE İYİ BAŞLADI

Sarı-kırmızılılar, açılış maçında Gaziantep FK'yı yenerek başlangıçlardaki iyi grafiğini sürdürdü. Aslan, son 14 sezonun sadece birine mağlubiyetle başlarken, iki kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray bu süreçte, 2019-2020 sezonunda Ege temsilcisi Denizlispor'a konuk olduğu maçta sahadan 2-0'lık skorla yenik ayrıldı. Aslan, 2015-2016 sezonunda Sivasspor'la 1-1, 2023-2024 sezonunda ise deplasmanda Kayserispor'la 0-0 berabere kalarak lige beraberlikle başladı. Sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonu da dahli olmak üzere geride kalan 11 sezonda ise rakiplerini yenerek lige 3 puanla giriş yaptı.